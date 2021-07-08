Лукашенко: учение "Запад-2021" – серьезный экзамен на профессиональную зрелость офицеров

Cерьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Президент заявил об этом во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. Обращаясь к выпускникам, Глава государства отметил:



– Вы молодое, грамотное, энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Выпускникам Вооруженных Сил предстоит повышать выучку и слаженность органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Несомненно, серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для офицеров уже в ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".



По словам Президента, это масштабное мероприятие призвано стать очередным значимым шагом в подготовке Вооруженных Сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной безопасности государства.



Президент актуализировал задачи для всех силовых структур. Так, главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечение общественного порядка в стране:



– Приоритетами здесь остаются дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдение законности и справедливого отношения к гражданам.



Основное внимание Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо сосредоточить на повышении эффективности работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей на них:



– В современных условиях работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие деструктивных действий и экстремистских проявлений.



От выпускников-пограничников Президент требует обеспечения надежной защиты и охраны Государственной границы:



– Очень актуально сегодня. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах.



Основными задачами офицеров специальных служб Глава государства назвал своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации. Кроме того:



– Предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства, а также обеспечение мирной и созидательной жизни в нашей стране.



Главнокомандующий подытожил:



–Вы, офицеры, избрав путь служения нашему Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Очень хотелось бы, чтобы вы были достойны почетной работы – Родину защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю.



В ходе церемонии также были вручены генеральские погоны. Обращаясь к их обладателям, Президент подчеркнул:



– В Беларуси генеральских должностей совсем немного, и получение такого звания является наивысшим достижением в службе военного человека. А также величайшей гордостью. Уважаемые генералы, я хотел бы, чтобы вы гордились этим званием и с честью его носили. А вы, уважаемые выпускники, брали бы с них пример достойного выполнения служебного долга. Ну и стремились быть генералами.