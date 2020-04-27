Лукашенко убежден в необходимости укрепления отношений и сотрудничества с ЮАР

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Свободы, рассказали БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

- Убежден в необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества во всех отраслях на пользу обоих государств. Считаю, что для этого есть все возможности, - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Сирилу Рамафосу доброго здоровья и успехов в политической деятельности, а гражданам ЮАР - мира и процветания.