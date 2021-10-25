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  2. Лукашенко убежден, что под опытным руководством Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие

Лукашенко убежден, что под опытным руководством Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с переизбранием на высший государственный пост. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что под опытным руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие, укрепление экономического потенциала и позиций на международной арене.

"Надеюсь, что в скором времени у нас будет возможность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия", – отметил белорусский лидер.

Глава государства пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов на благо Родины.

Фото: БЕЛТА
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