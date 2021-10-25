Лукашенко убежден, что под опытным руководством Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с переизбранием на высший государственный пост. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства", – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что под опытным руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан продолжит динамичное развитие, укрепление экономического потенциала и позиций на международной арене.
"Надеюсь, что в скором времени у нас будет возможность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия", – отметил белорусский лидер.
Глава государства пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов на благо Родины.
Фото: БЕЛТА