Лукашенко: у нас одна из лучших армий в регионе

Об этом Президент заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства подчеркнул, что мы сегодня смотрим на все проблемы сквозь призму безопасности. Этим и обусловлена ведущая роль государства, способного обеспечить защищенность всех аспектов жизни человека и общества. В этом и суть современного взгляда на национальную безопасность.
– У нас одна из лучших армий в регионе, это признают наши соперники, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Но этот статус надо поддерживать боевой подготовкой, своевременным обновлением вооружения и военной техники. Еще в конце 2019 года мы приняли План строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. И чего бы нам не стоило, запланированное мы должны осуществить.
Президент отметил, что наша страна, безусловно, продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией и странами ОДКБ:
– Укреплять обороноспособность страны нас вынуждает накал военно-политической обстановки в Восточно-европейском регионе, у наших границ.
В Польше американцы строят свои военные базы, завозят туда самое современное ударное вооружение. И что больше всего настораживает – в прошлом году стянули к нашим границам передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск. Каждый год проводятся десятки военных учений.
Александр Лукашенко рассказал, что две недели назад в польской армии проводили зимние штабные учения, во время которых на компьютерах моделировалась будущая война НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси. В связи с этим Президент провел исторические параллели, напомнив о военной игре, проведенной в 1940 году в СССР. Тогда «советские войска» проиграли «немцам», и наши не успели сделать из этого соответствующий вывод. Чем это обернулось, хорошо всем известно. Поэтому армия должна быть всесторонне подготовлена.
Президент в связи с этим напомнил, что в этом году осенью Беларусь проведет совместные с Россией учения «Запад-2021». И еще раз подчеркнул необходимость сохранения смешанного типа комплектования Вооруженных Сил, чтобы каждый мужчина был готов защитить свою Родину, свою семью, свою любимую.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: у нас одна из лучших армий в регионе
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