Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: pixabay.com
Глава государства отметил высокую заинтересованность Беларуси в интенсификации разноплановых контактов с Мексикой. "Убежден, что наши страны имеют значительный потенциал для развития открытого политического диалога, а также взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других сферах", – подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести белорусско-мексиканские отношения на качественно новый уровень.
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Лукашенко: у Беларуси и Мексики значительный потенциал для торгово-экономического сотрудничества
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