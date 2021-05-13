Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств. Сегодня Президенту Беларуси свои верительные грамоты вручили главы дипмиссии Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.
Приветствуя их, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. Очень рассчитываю, что каждый из вас обогатит наше сотрудничество новыми заметными достижениями и, познакомившись с нашей страной, полюбит ее по-настоящему. Со своей стороны хочу заверить, что мы открыты к совместной работе на равноправной и взаимовыгодной основе в духе дружбы и уважения. От всей души желаю успехов в вашей ответственной дипломатической миссии, интересной и плодотворной работы на благо наших стран и народов.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: у Беларуси есть друзья на всех континентах
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