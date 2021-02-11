Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании. В частности, касаясь конституционной реформы, он упомянул о партийном строительстве. Глава государства привел цифры: согласно масштабному социологическому исследованию, доверие к партиям в Беларуси составляет от 3 до 6%.
– Это плохо. Мы не занимались партийным строительством. В Конституции, конечно, будет предусмотрен этот вариант.
При этом он подчеркнул: недопустимо упрощать законодательство, «чтобы под партии подстроить».
Мнение Президента такое:
– Надо создать партии, надо посмотреть, как они будут работать. Надо уделить вопросу партийного строительства внимание… Партии должны быть, так легче власти будет функционировать. Но для этого надо подготовить общество, оно должно быть зрелым.
При этом Александр Лукашенко заявил:
– Я твердо убежден – наша страна должна оставаться президентской республикой. Поймите меня правильно: наша страна должна быть президентской республикой без Лукашенко. Она будет без Лукашенко… Какой бы я ни был героический, придут другие люди. Но людям, которых подавляющее большинство, важно то, как поступить.
Глава государства также обратился к делегатам и противникам власти:
– Я не дрожу за свою шкуру, у меня нет богатства... У меня кроме Беларуси ничего нет, я лучшие годы вложил в эту страну.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: твердо убежден – наша страна должна оставаться президентской республикой
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