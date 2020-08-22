Лукашенко: церкви и костелы – не для политики

Об этом Глава государства заявил на митинге в Гродно, призывая представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики:



- Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики, - отметил он. – Туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием смотреть на это не будет.



Слава богу, добавил Александр Лукашенко, что у нас есть порядок в национальном вопросе:



- У нас нет озлобленности поляков на русских, русских на литовцев, литовцев на поляков. Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране.