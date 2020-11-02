Несмотря на независимость Церкви от государства, она является основными его скрепами. Такое мнение сегодня во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, высказал Александр Лукашенко.
– С первых дней своего Президентства я говорил и повторяю неустанно: Церковь, особенно православная, – это основные скрепы нашего государства. Особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть Церковь отделена от государства – читай, вне государства быть? – подчеркнул Президент.
Он назвал Церковь опорой государства, одним из основных его стержней:
– Пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), Церковь всегда являлась и будет являться духовной основой. Если хотите, идеологической, по-современному говоря, основой нашего государства.
Владыка Вениамин согласился, что Церковь не может быть вне государства и не может не переживать за происходящие в нем процессы.
Александр Лукашенко напомнил, что не против инакомыслия и всегда выступает за иные точки зрения:
– Но я категорически против, когда нарушается закон. Протестующие говорят о том, что «мы мирные, мы вот тут ходим, ничего не нарушаем». Как не нарушаете? Вы выходите на незаконные, они уже сейчас даже немирные акции. Во-вторых, вы нарушаете общественный порядок, вы бросаетесь на милицию и прочее. Там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Церковь – один из стержней нашего государства
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