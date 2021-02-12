Об этом заявил сегодня Президент, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании.
– Мы сделаем определенные выводы и начали работу, исходя из последних событий. Нам нужны крепкие, надежные студенты, потому что это будущие специалисты, руководители, это будущие мы. Поэтому мною поручено уделить целевому набору в вузы самое серьезное внимание. Но мы думаем о том, как проконтролировать этот процесс, чтобы вузы не заполонили посредственные люди, люди случайные. Нам надо учесть наш опыт советского времени и понимать, что сегодня, если будут крепкие люди со знанием, значит, страна будет развиваться. Поэтому надо как-то объединить централизованное тестирование с собеседованием, когда преподаватель видит человека, – сказал Президент.
Глава государства сообщил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться для принятия решения:
– Но целевому набору в вузы быть – это однозначно, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: целевому набору в вузы быть – это однозначно
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