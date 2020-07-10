Лукашенко трудовому коллективу "Атланта": вы – подтверждение правильности курса, выбранного Президентом в условиях пандемии

Об этом Президент заявил в ходе общения с трудовым коллективом и бойцами студотряда на ЗАО "Атлант". Александр Лукашенко, в частности, затронул тему работы экономики в период пандемии:

– Вы молодцы. Вы – подтверждение правильности курса, выбранного Президентом во время пандемии. Вы тогда мне не верили, что этим путем надо идти. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли. Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы (пандемии. – Прим. ред.) на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы.

По словам Александра Лукашенко, к опыту Беларуси, в том числе в лечении людей, уже проявляют интерес зарубежные партнеры:

– Мы лечили людей традиционным, как это было принято в советские времена, способом. Но для этого у нас были возможности. Мы не ликвидировали инфекционные больницы, и это нас во многом спасало. И очень быстро на всякий случай перепрофилировали ряд больниц. Сейчас мы их возвратили обратно для лечения профильных больных…Главное заключается в том, что мы выстояли, не закрыли производства и сегодня можем продавать свою продукцию, занимаем свободные рынки. Главное – их потом удержать и никому не отдавать, а это – развитие производства и ваша заработная плата. В этом плане вы молодцы.

Еще одной причиной приезда на «Атлант» Президент назвал осуществление на предприятии международного производственного трудового проекта «Атлант–2020».

Ежегодно в связи с сезонным увеличением спроса на продукцию "Атлант" в летний период возникает необходимость в значительном увеличении числа рабочего персонала в производственных цехах. Поэтому сюда уже не один год привлекаются студенческие отряды. В мае-июне на «Атланте» уже отработали пять студенческих отрядов общей численностью около 100 человек. В июле и августе привлекут еще более 800 бойцов – учащихся учреждений образования Минска и других регионов страны.

– За это я вам благодарен, особенно коллективу завода, – сказал Президент. – Благодарен, что вы приняли этих ребят на работу. Потому что я прошел через студенческие отряды, знаю, что такое студотряд, кто туда приезжает. Это не только романтики, но и люди, которые хотят что-то заработать.