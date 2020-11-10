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Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, пишет БЕЛТА.


Глава государства отметил, что сейчас как раз период заключения коллективных договоров, и в этой сфере нужно окончательно все урегулировать, расставить точки над "i".

Александр Лукашенко поручил заняться этой работой во взаимодействии с Администрацией Президента и Правительством, при необходимости подготовить проект распоряжения или указа.



Михаил Орда в связи с этим отметил, что коллективный договор – тот документ, который регулирует отношения между нанимателем и трудящимися, этот документ еще называют малой конституцией. "Есть вопрос, который мы ставили уже достаточно давно, и он сейчас отрегулирован в обновленном Трудовом кодексе: от чьего имени коллективный договор не заключался (имеются в виду не члены профсоюза), те им не пользуются. У нас добровольное членство в организации, и есть те, кто сегодня не состоит в профсоюзах. Но до этого вступления в силу Трудового кодекса он распространялся по заявительному принципу. То есть от имени членов профсоюза он заключался, мы добивались этих социальных гарантий, но пользовались все", – заявил председатель ФПБ.

"Вот это я как раз и имею в виду: ушел из профсоюза – хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь", – отметил Глава государства.


Александр Лукашенко объяснил, на чем основывается его позиция: "Потому что многие заигрались в политику. Хочешь политикой заниматься – пожалуйста, иди в партию. Плохие профсоюзы – не надо к ним обращаться".

"То есть надо все точки над "i" расставить. Никого не напрягая, никого не оскорбляя. Не хочет – не надо. Но вот такой порядок будет у нас в стране, – заявил Президент. – Профсоюзные организации мы будем укреплять, чего бы это ни стоило. Потому что профсоюзы в этот период в подавляющем большинстве (и у вас там хватало вопросов, как и везде) – это опора, общественная мощная организация, профессиональная организация. Никому не дано право ее разрушать. Почему бьют по профсоюзам? Потому что это одна из опор нашего общества. Хотят уничтожить и выбить вообще профсоюзы как основную опору нашего государства, которая занимает патриотичную позицию".

Отвечая на вопросы журналистов после встречи, Михаил Орда отметил, что коллективный договор – это мотивация профсоюзного членства: "Человек, который работает и платит членские взносы, должен понимать: если ему понадобится поддержка, его защитят и в судах, как мы это делаем. Эта практика у нас сейчас расширяется с каждым годом".

Фото: БЕЛТА
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