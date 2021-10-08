Лукашенко: все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти

Об этом Президент заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Александр Лукашенко назвал ряд самых насущных вопросов, многие из которых стали системными и требуют безотлагательного решения. Первый касается торговли и общественного питания.
– С торговли, по сути, началась история белорусской кооперации, когда вы стали распределять продукты по карточкам согласно установленным нормам и ценам. Да и сейчас торговля – основная отрасль Белкоопсоюза, которая занимает почти 20 процентов всего товарооборота на селе. Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее 10 жителей. Таких точек на карте Беларуси около пяти тысяч. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты – это уже центр общественно-политической жизни. А вы – главные идеологи и пропагандисты, – сказал Президент.
По его словам, тенденция к уменьшению числа торговых объектов, особенно в сельской местности, должна быть тщательно проанализирована (в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество магазинов сократилось почти на 300 единиц, или на 5 процентов, а передвижных средств развозной и разносной торговли – на 2 процента).
Глава государства констатировал, что на одном из последних совещаний с Правительством возникла дискуссия о правильности укрупнения или оптимизации на селе ряда объектов – отделений почты и банков, организаций связи:
– Еще раз повторю свою позицию: жизнь не стоит на месте. Приходят новые технологии. У нас непростая ситуация с бюджетом, когда надо считать и экономить каждую копейку. Поэтому главное – все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти. Что касается занятости высвобождаемых банковских или почтовых работников, то это прямая обязанность председателей райисполкомов, – подчеркнул Александр Лукашенко.
– Такой же подход – качество превыше всего – должен быть и на ваших объектах, – заявил Президент. – Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией и обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных.
Глава государства призвал слушать отзывы простых людей:
– Может, отчасти по старинке, а может, и с долей правды потребители отмечают определенную закостенелость нашей потребкооперации. Моральный и физический износ многих торговых объектов, неоптимальное использование площадей, слабое внедрение новых технологий. Конечно, есть и хорошие примеры, о чем вы сегодня докладывали. Но стало ли это системой? Вот в чем вопрос.
Фото: БЕЛТА