Лукашенко о лечении COVID-19: если мы будем эффективно работать, в течение месяца придем к минимуму

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что к четвертой волне COVID-19 власть готовилась, этот вопрос всегда был на контроле, в том числе у Александра Лукашенко. В связи с этим белорусского лидера удивляет и возмущает реакция некоторых граждан в интернете, которые считают, что Президент, дескать, не занимается этой проблемой:
– Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я ж не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи людей в белых халатах. Мы недобрали зерна, и надо перекрыть недобор кукурузой, вовремя посеять озимые – это тоже должно быть в поле зрения Президента. Санкции нам ввели, я тоже должен быть в теме и заниматься этим вопросом. И тысячи, тысячи таких вопросов…
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что не следует излишне напрягать людей. Тем более что лучше от этого не становится:
– Нам надо лечить людей, набраться терпения. И, если мы будем эффективно работать, поверьте, в течение месяца мы придем к минимуму. А не будем лечить людей, все займемся политикой ковидной и антиковидной, доведем народ до бунтов, будет как в Европе.
В связи с этим Глава государства обратил внимание на ситуацию в России:
– И перчатки, и маски – чего там только нет! И все равно подъем больше, чем в Беларуси. Ну так вы смотрите на мир и делайте соответствующие выводы.
Фото: БЕЛТА