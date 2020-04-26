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  2. Лукашенко требует от руководителей регионов прорабатывать рынки для сбыта продукции

Лукашенко требует от руководителей регионов прорабатывать рынки для сбыта продукции

Об этом Президент заявил в ходе рабочей поездки в Наровлянский район. Александр Лукашенко, в частности, поинтересовался ходом весенне-полевых работ в стране в целом и на Гомельщине в частности. Президенту было доложено, что на сегодняшний день яровые посеяны на 60 процентах площадей. До 9 мая планируется завершить сев картофеля и кукурузы.


Глава государства отметил, что о сокращении производства вследствие пандемии не может быть и речи:

- Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено, - предупредил Глава государства губернатора Гомельской области Геннадия Соловья. -Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помогать. Если вы будете сидеть и думать: «Вот пандемия, дайте нам денег»... Никто не даст - это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от фарфорового завода и заканчивая «Гомсельмашем».

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Фото: БЕЛТА

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