Лукашенко требует от промышленных предприятий активнее заниматься импортозамещением

Об этом Президент заявил сегодня во время посещения ЗАО «Атлант»:

– Я согласен, надо совершенствоваться, от одного холодильника переходить к другому, к лучшему качеству и так далее. Но для нас очень перспективным направлением, одним из основных, будет импортозамещение. С нашей стороны мы можем гарантировать (подумаем, как это сделать) защиту внутреннего потребительского рынка.

По словам Президента, государство подставит плечо производителям по импортозамещению. Но и им надо не зевать. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время было принято правильное решение об организации производства отечественных компрессоров.

– Точно так надо по импортозамещению двигаться всем предприятиям. Но МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ – это флагманы –они обязательно по два новых типа продукции должны производить, – убежден Глава государства.

Фото: БЕЛТА