Лукашенко требует от Правительства «укротить» инфляцию в 2022 году до 6%

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития страны Александр Лукашенко затронул проект бюджета на следующий год, напомнив, что он формируется дефицитным:



– С одной стороны, понятно почему. Мы несем незапланированные расходы, которые сложно предугадать. Но с другой – вопрос: все ли экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море?! Поэтому вопрос экономии, бережливости опять выступает на первый план.



Президент поинтересовался у участников совещания, есть ли источники на покрытие дефицита, не повлечет ли это напряженности при выполнении социальных обязательств.



- На практике для нас это значит, что потребуется усилить дисциплину и гибкость: переориентироваться на дружественные торговые и финансовые рынки, не обращая внимания на выпады Запада, - прокомментировал Глава государства.



Отдельно он попросил доложить о ситуации с государственным долгом и планами по его погашению:



- Беларусь всегда была и будет безукоризненным плательщиком по своим обязательствам. Несмотря ни на какие сложности, мы не имеем права потерять эту репутацию.



Отмечая, что на 2022 год вносятся предложения по отдельным изменениям налогового законодательства, Александр Лукашенко обратил внимание, что по ряду направлений предлагаются определенные новации. В этой связи он поинтересовался у членов совещания, насколько они отработаны и какова реакция в обществе на эти предложения, а также попросил высказать личное аргументированное мнение по всем чувствительным позициям.



- Вопросы денежно-кредитной политики традиционно проходят у нас в некоем облегченном формате. Но не в этот раз. Как я отмечал, самая обсуждаемая тема сейчас - высокая инфляция. Аргументы о том, что она "импортирована" к нам, я уже говорил, насколько мы их можем принять. Мы планируем в будущем году иметь однозначную цифру инфляции в 6 процентов - акцентировал внимание белорусский лидер.



Президент попросил председателя правления Национального банка доложить, какие меры планируются по сдерживанию роста инфляции:



- И помните - это не должно идти в ущерб экономическому развитию страны. За которое вы отвечаете вместе с Премьер-министром. Поэтому обозначьте, какие меры поддержки экономического роста предусмотрены денежно-кредитной политикой на предстоящий год.