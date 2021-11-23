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  2. Лукашенко требует от Правительства контролировать ценообразование на продукты питания

Лукашенко требует от Правительства контролировать ценообразование на продукты питания

Об этом Президент заявил сегодня, принимая с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Александр Лукашенко подчеркнул, что наряду с наращиванием экспорта надо не забывать и о внутреннем рынке:


– Это святое. В связи с этим стабилизационные фонды и какие тут у нас разночтения между отраслью и торговлей, губернаторами, мэром Минска? Одни говорят, надо сейчас продать продукцию, пока цены высокие, другие говорят, что надо, чтобы стабилизационные фонды были (заполнены. – Прим. ред.) сто процентов. Но и вы, производители, переработчики и торговля, ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую зарплату (хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания), могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены.

По словам Президента, речь не идет о каких-то вертолетных деньгах, о том, что государство будет всех одевать:
 
– Человек должен сам о себе позаботиться. Но тем не менее здесь и наша обязанность есть, – подчеркнул Александр Лукашенко, добавив, что Правительство должно контролировать инфляцию и цены на продукты питания.


Говоря о тактических задачах, Глава государства напомнил, что крупные промышленные предприятия должны помочь аграриям к весне отремонтировать всю технику, особенно энергонасыщенную, по минимальным ценам:

– Надо определиться, в каких местах наши флагманы – МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» и другие –помогут восстановить технику в течение зимы, к весне.

Фото: БЕЛТА
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