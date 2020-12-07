Лукашенко требует от Правительства и местных органов власти исполнения принятых решений

Столь широкое представительство Александр Лукашенко объяснил тем, что по подготовленному Правительством и Национальным банком пакету прогнозных документов необходимо получить всесторонние мнения и, что немаловажно, сверить предлагаемые подходы прежде всего с руководителями местных органов власти, с губернаторами. Глава государства подчеркнул: если Правительство и Парламент примут эти документы, если они будут формализованы в законах и указах Президента и это будет удовлетворять запросы местных органов власти в лице губернаторов, значит, этому быть:
– Но хочу всех предупредить, исходя из опыта и практики прежней работы. Мы очень бойко, очень быстро принимаем разного рода прогнозы, решения и по установившейся практике в последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах Президента – отсечки: полгода, девять месяцев, по итогам года. Кто не выполнил – уходит на покой. Чтобы не было никому обидно, давайте об этом раз и навсегда договоримся.
По словам Александра Лукашенко, сегодня ведутся разговоры о необходимости перераспределения полномочий:
– Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало. Но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. Вот схема – самая демократичная. Во всех демократических государствах именно так. Правительство внесло, Парламент согласовал, если это закон, Глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, установленные пять лет назад Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема.
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