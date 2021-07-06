Лукашенко требует от МИД активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси

Об этом Президент заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси. От Министерства иностранных дел Александр Лукашенко рассчитывает услышать предложения о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами «дожимать» Беларусь:



– МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем.



Александр Лукашенко поинтересовался, как идет работа в международных организациях по этой теме.



– Складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос. Куча международных судов – почему мы не обращаемся в эти суды? А если обращаемся, почему наше общество этого не знает? Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается.



Президент констатировал, что современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза:



– Мы имеем значительные резервы с соседней Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии, Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира. И это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат нас жить. Нужно просто активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог.