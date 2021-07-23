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  2. Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна

Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна

Такое требование от Главы государства прозвучало на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года. В частности, по словам Александра Лукашенко, Комитету государственного контроля и правоохранительным органам поручено жестко контролировать использование техники и прежде всего комбайнов.


– Мы ежегодно теряем около миллиона тонн зерна, – отметил Президент. – Теряем прямо на поле. Почему? Потому что безалаберно относимся к контролю работы комбайнеров. Если урожай хороший, даже если и в среднем неплохой, то как работает механизатор? Побыстрее, побольше… И заработать хочется, и убрать. И так далее, и тому подобное… А вот тут как раз надо оптимальный режим работы. И чаще, пусть это мелочи, решету чистить. Понятно, что во время обмолота зерно просеивается через нее. А решета забивается. Чуть больше сорняков зеленых – забилась. И зерно не просыпается через нее в бункер, а идет транзитом в солому на поле. Поэтому если проконтролируем работу всех, кто в поле, мы получим не этот потерянный миллион, который очень нужен будет в этом году, но 600–700 тысяч тонн зерна мы сохраним. Мы не потеряем это в поле.

Александр Лукашенко в связи с этим также обратил внимание на озимый и яровой рапс:

– А зерно рапса – это же маковое зернышко. Это же не зерно ржи, кукурузы или пшеницы. Поэтому там как никогда должны быть уплотнены комбайны. И чтобы избежать потерь, постоянно чистить-чистить решета. Почему еще? Рапс созревает многоярусно, то есть верхний ярус уже высыпаться начинает, а нижний ярус еще зеленый. То есть неравномерное созревание не то что на одном поле – на одном стебле неравномерное созревание. Что такое зеленый несозревший рапс? Это опять же забиваются узлы и агрегаты комбайна.

Глава государства подчеркивает: при уборке рапса важно не торопиться.

– Почему не торопиться? Потому что рапс – это деньги. Это огромные деньги! И вот министр сельского хозяйства отчебучил в этом году – до 20 центнеров недобрали по урожайности рапса. А лучшие хозяйства получают по 40–45. Так что это за хозяйствование такое? Мы понимаем, что выше 15 центнеров урожайность рапса – это уже хорошая рентабельность. Но почему не 30 центнеров? 400 тысяч гектаров посеяли рапса – получили 20 центнеров. Половину посейте – и получите 40. Это нехорошее отношение к поручению Президента.

Любой килограмм сэкономленного и непотерянного рапса, заключил Александр Лукашенко, это огромные деньги:

– Европейский союз не отказался от масла рапса из Беларуси. С удовольствием закупает. И наши начинают привыкать не к оливковому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья. Европа понимает это, американцы понимают. Они огромное количество закупают масла рапса, поэтому очень высокая цена. А в этом году будет еще выше… Я не прошу 40, дай 30 центнеров – и мы будем в шоколаде. Это колоссальные деньги, которые платятся мгновенно, наперед, только так. А мы не продаем его семена. Мы давим из этого рапса масло, и еще остается жмых на корм скоту. Это очень выгодная культура и очень полезная. Для людей и для животных.

Фото: БЕЛТА
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