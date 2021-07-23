Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна

Такое требование от Главы государства прозвучало на совещании по вопросам организации уборочной кампании 2021 года. В частности, по словам Александра Лукашенко, Комитету государственного контроля и правоохранительным органам поручено жестко контролировать использование техники и прежде всего комбайнов.
– Мы ежегодно теряем около миллиона тонн зерна, – отметил Президент. – Теряем прямо на поле. Почему? Потому что безалаберно относимся к контролю работы комбайнеров. Если урожай хороший, даже если и в среднем неплохой, то как работает механизатор? Побыстрее, побольше… И заработать хочется, и убрать. И так далее, и тому подобное… А вот тут как раз надо оптимальный режим работы. И чаще, пусть это мелочи, решету чистить. Понятно, что во время обмолота зерно просеивается через нее. А решета забивается. Чуть больше сорняков зеленых – забилась. И зерно не просыпается через нее в бункер, а идет транзитом в солому на поле. Поэтому если проконтролируем работу всех, кто в поле, мы получим не этот потерянный миллион, который очень нужен будет в этом году, но 600–700 тысяч тонн зерна мы сохраним. Мы не потеряем это в поле.
Александр Лукашенко в связи с этим также обратил внимание на озимый и яровой рапс:
– А зерно рапса – это же маковое зернышко. Это же не зерно ржи, кукурузы или пшеницы. Поэтому там как никогда должны быть уплотнены комбайны. И чтобы избежать потерь, постоянно чистить-чистить решета. Почему еще? Рапс созревает многоярусно, то есть верхний ярус уже высыпаться начинает, а нижний ярус еще зеленый. То есть неравномерное созревание не то что на одном поле – на одном стебле неравномерное созревание. Что такое зеленый несозревший рапс? Это опять же забиваются узлы и агрегаты комбайна.
Глава государства подчеркивает: при уборке рапса важно не торопиться.
– Почему не торопиться? Потому что рапс – это деньги. Это огромные деньги! И вот министр сельского хозяйства отчебучил в этом году – до 20 центнеров недобрали по урожайности рапса. А лучшие хозяйства получают по 40–45. Так что это за хозяйствование такое? Мы понимаем, что выше 15 центнеров урожайность рапса – это уже хорошая рентабельность. Но почему не 30 центнеров? 400 тысяч гектаров посеяли рапса – получили 20 центнеров. Половину посейте – и получите 40. Это нехорошее отношение к поручению Президента.
Любой килограмм сэкономленного и непотерянного рапса, заключил Александр Лукашенко, это огромные деньги:
– Европейский союз не отказался от масла рапса из Беларуси. С удовольствием закупает. И наши начинают привыкать не к оливковому, не к подсолнечному, а к маслу рапса. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское, на земле выращенное и очень полезное для здоровья. Европа понимает это, американцы понимают. Они огромное количество закупают масла рапса, поэтому очень высокая цена. А в этом году будет еще выше… Я не прошу 40, дай 30 центнеров – и мы будем в шоколаде. Это колоссальные деньги, которые платятся мгновенно, наперед, только так. А мы не продаем его семена. Мы давим из этого рапса масло, и еще остается жмых на корм скоту. Это очень выгодная культура и очень полезная. Для людей и для животных.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко требует от контролирующих органов поставить жесткий заслон потерям зерна
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