Лукашенко требует конкретных решений по восстановлению земель и развитию перспективных направлений в Гомельской области

Об этом Президент Беларуси заявил в ходе посещения пчелопасеки, которая находится на Наровлянском участке Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Здесь Главе государства доложили о социально-экономическом развитии Гомельской области и Наровлянского района, а также об увеличении видов экспериментально-хозяйственной деятельности в заповеднике. Комментируя конкретные направления, которые можно развивать в Наровлянском районе, Президент заявил, что решение должны принимать местные власти.
⁃ И исходя из этого создать программу под инвестиции, - добавил Александр Лукашенко.
Среди перспективных направлений - деревопереработка, сельское хозяйство. Президент также поручил активнее высаживать на территории района лес:
- Надо здесь построить столько перерабатывающих предприятий, сколько нужно. Лесовосстановление, лесозаготовка - это важно… Нельзя бросать эти земли!
Еще один важный момент, на который обратил внимание Президент: важно понимать, где именно будут жить люди. Например, в Наровлянском районе кроме самого райцентра есть еще ряд населенных пунктов, в том числе агрогородков. При этом речь также о Брагинском, Хойникском районах. Именно вокруг крупных населенных пунктов и райцентров следует развивать те или иные виды деятельности, создавать здесь рабочие места.
В то же время текущее положение дел и работу по этому направлению Президент считает недостаточно удовлетворительными:
- Мне кажется, мы так, от случая к случаю, занимаемся этой зоной.
Глава государства ориентирует Правительство на максимальную работу в этом направлении в текущей пятилетке:
- Мы должны за счет юга Беларуси добавить в самой Беларуси. Это наш резерв, на который мы не обращали внимания. Пришло время и эти земли - однозначно определиться и поднять. Если это не сделаем мы, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко требует конкретных решений по восстановлению земель и развитию перспективных направлений в Гомельской области
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