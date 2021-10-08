Президент: необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим

На общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Лукашенко затронул вопрос качества обслуживания.
Президент почеркнул:
– Абсолютно неприемлемы факты безответственности и халатности работников. Даже из глубинки мне поступают соответствующие жалобы. И только не говорите, что это неправда… Я жил там, где вы многие сейчас работаете, в глубинке, имел с этим дело. Еще в те жесткие, плановые времена этих недостатков была куча. А сейчас свобода – все можно. Об аналогичных нарушениях докладывает и Комитет государственного контроля. Самые массовые из них – это продажа товаров с истекшими сроками годности.
Глава государства привел пример, как в одном из магазинов Кировского райпо была выявлена реализация 12 наименований продовольственных товаров с истекшими до 26 суток сроками годности, а в магазине в деревне Любоничи – пяти наименований, сроки годности которых истекли полгода назад.
– Подвергать опасности здоровье людей, пользуясь тем, что пойти за покупками им больше некуда, – это, извините, преступление! – заявил белорусский лидер.
Президент еще раз обратил внимание на то, что каждый населенный пункт, в котором нет стационарного магазина, должен обслуживаться автолавкой:
– Мы же договаривались, их должно быть не менее тысячи. С соблюдением всех санитарных и других требований. Ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров должен быть соответствующим.
Александр Лукашенко также потребовал, чтобы факты, о которых докладывает Комитет государственного контроля, должны быть исключены.
Он также обратил внимание на вопрос ценообразования:
– И главное – цены. Внутриведомственный контроль за ними должен подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать, потому что объективно – бешеный рост цен.
Президент детально разложил происходящую в мире ситуацию:
– Подорожало продовольствие очень сильно. Скоро в два раза мы получим рост цен на продовольствие в мире. Подорожали металлы, природный газ, нефть… Все подскочило в цене. Во время пандемии локдаунами пытались защититься многие ведущие государства мира. Закрылись и просто не работали. А людям нужно было как-то жить. Проблему решили просто: взяли и напечатали кучу денег. И сейчас мы чувствуем инфляционное давление. Это естественно: огромное количество денег – мы чувствуем инфляцию, она приходит к нам оттуда.
Но многие, обратил внимание Александр Лукашенко, прежде всего в торговле, да и производители, под шумок объективного процесса роста цен начинают субъективно подстраиваться и еще больше поднимать цены.
– Мы должны это видеть и в этой дикой рыночной вакханалии найти какой-то свой путь, чтобы сдержать цены. Поэтому мною поручено прежде всего профсоюзам, Комитету госконтроля, соответствующим подразделениям правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык наживаться на росте цен, это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Люди этого не выдержат. Поэтому мы уделяем сегодня серьезное внимание контролю за ценообразованием.
Глава государства напомнил, что недавно подписал соответствующий указ:
– Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман.
Президент заявил, что за факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем. Он также потребовал от нового председателя навести в основной сфере системы Белкоопсоюза образцовый порядок.
– За это отвечать будете лично, – резюмировал Глава государства.
Фото: БЕЛТА