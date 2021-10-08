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  2. Лукашенко требует большей отдачи от звероводческой отрасли

Лукашенко требует большей отдачи от звероводческой отрасли

Такое поручение Президент дал сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Александр Лукашенко констатировал, что на долю звероферм Белкоопсоюза приходится более 90 процентов от республиканского производства. В последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы и, несмотря на специфику рынка, есть определенный результат.

По словам Президента, в прошлом году с учетом пандемии мировой пушной и меховой рынок оказался в очередном кризисе:

– Помните, в Дании на фоне ковидной истерии загубили 10 миллионов норок из 17 миллионов. Потом говорят: «Ошиблись». Но вы то не ошиблись. Почему не заняли рынок? Золотое дно. Рынок-то уже разбалансирован из-за таких идиотских решений политиков. Поэтому согласно моему распоряжению под гарантии Правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции. В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. К этому будет особое внимание и особый контроль. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической и производственной дисциплины ничего не получится.

Фото: БЕЛТА
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