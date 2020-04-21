Лукашенко требует безусловного выполнения прогнозных социально-экономических показателей

Президент Беларуси сегодня посетил ОАО «Славянка» в Бобруйске. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц доложил Главе государства, что по итогам первого квартала текущего года ВРП региона составил 100,3% к аналогичному уровню 2019-го. Однако прогнозных показателей достичь не удалось. Это, по словам Александра Лукашенко, неприемлемо.

Президент отметил, что в Европе постепенно смягчают карантинные меры, а мировая экономика в течение месяца должна возобновить работу.

— Чтобы ты не успокаивался и не думал, что из-за психоза какого-то мы должны где-то упростить требования к вам. Этого не будет, — сказал Глава государства, обращаясь к Леониду Зайцу. — Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят. Несмотря на смертность 400—600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Поэтому надо к этому быть готовыми.

Александр Лукашенко также выразил мнение, что Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с COVID-19 благодаря сохранению имевшегося потенциала в системе здравоохранения:

— Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней.

Вместе с тем Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что из-за коронавируса и других вирусных инфекций в стране умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и лишнего веса:

— Надо мной в мире все подшучивают, особенно в России — вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас, в Могилевской области, никто не умер. Умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду.

В этой связи Глава государства потребовал ни в коем случае не упускать из виду другие болезни и не прекращать плановые медосмотры граждан, поскольку в противном случае можно пропустить серьезное заболевание.

Кроме того, Президент заявил, что дополнительные средства, полученные от международных фондов и банков, следует направить на укрепление слабых мест в системе здравоохранения:

— Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды — именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его.

Александр Лукашенко поручил Правительству, чтобы вся международная помощь — от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития — была направлена на модернизацию системы здравоохранения:

— И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили — вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы мы «оптимизировались», как некоторые, у нас не было бы инфекционных больниц, и мы имели бы то, что сегодня имеют в Западной Европе.

Президент также поручил наладить экспорт защитных масок, однако только после насыщения национального рынка.

— Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты. Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру, — сказал он.

Как доложил губернатор Могилевской области, в его регионе ежедневно расходуется 20 тысяч защитных масок, а отшивается около 470 тысяч.

— Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям. Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля — еще пару месяцев назад в стране производили лишь 60 тысяч масок в сутки.

Президент акцентировал внимание: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться.

— Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей, — добавил он.

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы.

— Надо запас — пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же, — добавил Глава государства. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о «Славянке».

— Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести, — заключил Президент.

ОАО «Славянка» является одним из крупнейших производителей одежды в стране. Производственная мощность по выпуску швейных изделий составляет более 500 тысяч единиц в год. С февраля 2020 года предприятие начало производство защитных масок. На сегодня для этого перестроили все производственные мощности. Ежедневно выпускают не менее 150 тысяч масок из нетканого полотна «СпанБел» ОАО «Светлогорскхимволокно». Кроме того, на «Славянке» освоили производство одноразовой одежды для медперсонала (защитный комбинезон, бахилы, костюм, нарукавники и другое). В целом по стране производством медицинских масок сегодня занимаются около 30 организаций легкой промышленности всех форм собственности.



Фото: БЕЛТА