Лукашенко: тот, кто хочет заниматься музыкой, обязательно получит такую возможность

Об этом Президент Беларуси заявил на Республиканском педагогическом совете, отвечая на вопрос учителя Светланы Адамчук из Гродно о возможности вернуть предмет «музыка» вплоть до 8-го класса. Александр Лукашенко по этому поводу высказал такое мнение:
– Было бы неплохо, но это вы сами определитесь исходя из ситуации и денежных средств. Если вы это втиснете в раздутую школьную программу, если найдете место – я только "за".
При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что музыкой может заниматься не каждый и для этого нужен талант:
– Тот, кто хочет заниматься музыкой, он обязательно получит возможность заниматься. И дело не в оплате. Если человек талантливый, так мы его и поддержим.
Глава государства напомнил, что по его поручению в Беларуси было восстановлено производство музыкальных инструментов.
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