Лукашенко: то, что творится в мире, можно охарактеризовать одним словом – «война»

Фото: БЕЛТА
Глава государства подчеркнул, что данное мероприятие проходит в особых условиях:
– То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом – «война». Она еще не приобрела очертаний горячего конфликта. Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального лекарства от коронавируса. Это он спровоцировал новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь, как открытая и современная страна, ощутила на себе все последствия мирового кризиса.
Президент, обращаясь к дипломатам, подчеркнул:
– Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны.
Президент указал на то, что в Минске уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность:
– Нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне. Как еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации. Как шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь, и там.
Глава государства отметил, что избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке:
– Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы. В этой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры.
Президент напомнил о большой роли и высокой ответственности дипломатических работников:
– Напомню всем присутствующим, что дипломатическая служба сродни военной – с тем лишь отличием, что дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам. Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет.
Фото: БЕЛТА
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