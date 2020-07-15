Лукашенко: свою страну никому не отдадим и будем ее защищать

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Александр Лукашенко выступил категорически против вмешательства извне во внутреннюю политику Беларуси:

– Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим.

Глава государства напомнил, что, например, в США при усмирении протестующих без слезоточивого газа не обходятся:

– Вы покритикуйте Трампа, покритикуйте США за отсутствие демократии, на Россию попробуйте наехать. Побаиваются. Наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится. Хотите наблюдать за выборами – пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не прячемся. Но показывать пальцем, как нам жить, не надо. Мы знаем, как жить.

Вместе с тем Президент добавил, что у наших западных партнеров есть чему поучиться: развитию бизнеса, использованию новых технологий.

– Это надо изучать и внедрять у себя, что мы успешно делаем, – сказал он.

Фото: БЕЛТА