Лукашенко: суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается

Об этом Президент заявил в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, какую цену заплатит Беларусь России за интеграцию? Обращаясь к журналисту, Александр Лукашенко сказал:

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— У вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские. Мы абсолютно, ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к ним движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее. И даже вы нам помешать не сможете.

Отреагировал Глава государства и на опасения Запада, что Беларусь может стать военным форпостом России:

— Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем проводите эту глупую безмозглую политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговоры, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца.

Александра Лукашенко удивил вопрос и о иностранных военных базах в Беларуси:

— Вы что не знаете, или НАТО не знает, какие у нас базы иностранных государств? У нас нет ни одной базы никакого государства, в том числе России. Кроме двух баз, можно сказать, гражданского назначения. Это база с советских времен, в Советском союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служит, наших людей. Два-три офицера россиян, остальные наши военнослужащие, больше никаких баз здесь нет.

Далее Глава государства подчеркнул принципиальный момент:

— Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал. Ваш журналист CNN сидел на «Большом разговоре» и я об этом говорил.

По словам Александра Лукашенко, утверждения, что Беларусь войдет в состав России — абсолютная глупость:

— Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, и руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. - Прим. ред.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной.