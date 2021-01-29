Лукашенко: суверенитет – это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций

Во время встречи со студенческой молодежью Президент рассуждал в том числе и о том, что движет внешними силами в их стремлении дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Обращаясь к молодым людям, Александр Лукашенко сказал:



– Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов – это тема.



Глава государства предложил объективно взглянуть на то, что от экономических санкций против нашей страны выигрывают наши же конкуренты:



– Не нравится им там самостоятельность Беларуси в энергетической политике. Видите ли: «Кто позволил им построить атомную станцию?»



Разумеется, куда интереснее использовать нашу страну как рынок сбыта собственной электроэнергии. К тому же европейская нация стремительно стареет. Там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве… Другими словами, некому обслуживать интересы правящих элит. Элит, частью которых вы, уехав туда, никогда не станете. Как и ваши дети, внуки…И не надо думать, что территориальные претензии на нашу землю со стороны некоторых соседей ушли в прошлое. Современные региональные конфликты показывают, что готовыми надо быть ко всему.



А говоря о независимости, Александр Лукашенко подчеркнул:



– Суверенитет – это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики.



При этом Президент поинтересовался у молодых людей, понимают ли они, каких огромных усилий стоит такая политическая самостоятельность:



– Много ли вы знаете стран в мире, таких же небольших и небогатых на ресурсы, как наша, но сумевших утвердиться на международной арене как самодостаточное и сильное государство?.. И мне интересно услышать, каким вы видите свое участие в вопросах укрепления этих позиций. Понимаете ли, как нужны стране, как важны ваши успехи для сохранения нашей государственности?



Тем не менее Глава государства в общении с молодыми людьми выразил твердую уверенность:



– Вы и только вы будете хозяевами родной земли. Где бы ни оказались, будете с гордостью говорить: «Я белорус!» И то, что вы меня пригласили на этот разговор, лишь подтверждает и укрепляет эту веру.