Об этом заявил сегодня Президент на церемонии открытия ХХX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
– Эта сцена помнит великих: Владимира Мулявина, Людмилу Зыкину, Игоря Лученка, Эдиту Пьеху, Мишеля Леграна, Андрея Петрова, – сказал Александр Лукашенко. – Она стала стартом для яркой карьеры популярных артистов: Таисии Повалий и Русланы, Петра Елфимова и Алены Ланской, Димаша и многих, многих других. Здесь каждый год делают свои первые творческие шаги участники детского музыкального конкурса – это будущее наших стран.
В конечном итоге, продолжил Президент, все это происходит для того, чтобы сохранить преемственность поколений, осветить путь творческой молодежи – показать лучшие примеры, но в то же время дать пространство для реализации новых идей и направлений:
– И мы верим, что наша молодежь напишет еще много ярких страниц в жизни фестиваля, достойно продолжит начатое нами. Пусть в новом формате, пусть даже на непонятном нам языке, но с той же светлой целью – «Через искусство – к миру и взаимопониманию»! Фестиваль уличного искусства, выставки, спектакли, представления и ярмарки народных мастеров – все это на тридцати различных площадках «Славянского базара». И он живет и развивается.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: сцена «Славянского базара» стала стартом для яркой карьеры популярных артистов
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