На это Президент обратил внимание во время встречи с политическим активом страны сегодня во Дворце Независимости.
По словам Александра Лукашенко, сценарий по уничтожению Беларуси завершился попыткой легализации инфраструктуры перемен.
– Создание так называемого "координационного совета" не оправдало надежд организаторов протеста. После бегства за рубеж организаторов протеста им пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией. И таких нашлось немало, – констатировал Глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание на войну символик, борьбу за памятные, дорогие каждому белорусу места, которая начинает активно эксплуатироваться.
Президент напомнил, что на первоначальных этапах, когда требовался максимальный охват аудитории, символом протеста была избрана внешне нейтральная белая лента:
– Сегодня же, когда проигрыш оппонентов очевиден, а тактика вовлечения сработала, поствыборный протест ощетинился боевой бело-красно-белой раскраской.
Как сказал Александр Лукашенко, подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют "план Б", предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы.
– Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по "экономическому сопротивлению", как они его называют: неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима" (Фонд солидарности, "Честные люди" и другие, вы знаете их). Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них никогда ничего не получал и не получит, – заявил Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: страну пытались втянуть в затяжной кризис
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