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Лукашенко: стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями

Президент Беларуси сегодня во время согласования назначения новых ректоров вузов коснулся спортивной тематики и проходящей в Токио Олимпиады.


– У нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось: мы финансируем физкультуру и спорт, но мы забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Надо из всей этой физкультурно-спортивной массы, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать команды, отдельных спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано, – подчеркнул Глава государства.

 Александр Лукашенко добавил, что все вроде бы и неплохо, все занимаются спортом, но медалей почему-то нет:

– Потому что не выбираем зерна и не взращиваем их. Поэтому социальная сфера нуждается в серьезной реформе. Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, в образовании?.. Не голодные. Я смотрю: африканские страны, разрушенные страны… Возьмите Сербию. Да, талантливая нация, но такая, как мы. А почему результаты такие? Да потому, что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать.

При этом белорусское государство всех поддерживает.

Глава государства обозначил свою позицию:

– Я не против: талантливый, принес славу стране, медали, ордена – получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за твою медаль большие деньги. Мы платим. А некоторые страны не платят за победу на Олимпиаде, допустим.

Александр Лукашенко привел в пример богатую Норвегию, которая не выплачивает призовые суммы победителям Олимпиады, при этом для спортсменов выступать за свою страну – большая честь.

- А мы все это перевели в деньги. Я не против: настоящий спортсмен, который выдает результат, должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому — тогда будет результат.

Говоря об Олимпиаде в Токио, Президент обратил внимание на то, что некоторые страны - меньше Беларуси - уже имеют золотые медали. По мнению Александра Лукашенко, здесь главная претензия — к тренерам:

- Первая вина – это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат — будет результат. Точно так в вузе: если ректор на месте – то и в университете будет порядок.

Белорусский лидер обратился к новым ректорам вузов, а также руководителям предприятий,  которых сегодня согласовал на назначение:

- Я от вас будут требовать прежде всего порядка в университете. А студентам, которые к вам придут, вы должны вбить в голову, что это их страна. Не бывает плохой страны, как не бывает плохих родителей. Она или есть, или ее нет. То же самое на предприятиях, в других организациях: там студенты – тут рабочие. И ты как руководитель должен их вести за собой.

Фото: БЕЛТА
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