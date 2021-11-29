Лукашенко: США хотят разрушить Евросоюз

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны. По словам Главы государства, обстановка на западной границе непростая:
– Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал? В Великобританию. Я уверен, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз. Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. Как только европейцы ввели свою валюту – а это угрожает доллару – так начались проблемы в евро-атлантическом блоке. Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из ЕС. И сейчас ставка делается на Польшу. Они (поляки. – Прим. ред.) уже начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из ЕС – нам Евросоюз не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза.
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