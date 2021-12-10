Лукашенко: США и коллективный Запад от своей политики не уйдут, моя просьба – чтобы мы были вместе

Об этом Президент Беларуси заявил во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции. При этом Александр Лукашенко заметил, что он рассчитывает, что это последний год, когда данное мероприятие проходит в онлайн-формате:
– Пора уже нам начинать серьезно реагировать на те серьезные вызовы, которые нам подбрасывает постоянно жизнь.
Белорусский лидер отметил: то, что происходит в Беларуси – на первых планах в новостной международной повестке дня.
– Нас это не радует, но мы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад, как мы их называем, от своей политики не уйдут. Им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе, – пояснил Александр Лукашенко.
Очередной повод, констатировал Президент Беларуси, это беженцы:
– Не мы породили эту проблему. В том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления прежде всего на Беларусь. Мы, конечно, пока в разной степени подвержены этому давлению, я имею в виду присутствующих глав государств. Но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь.
Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание присутствующих на то, что против Беларуси введен очередной, пятый пакет санкций:
– Говорят, что готовят и шестой, и седьмой. Неизвестно, сколько их будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь. Вы видите, нам приходится противостоять всему этому, поэтому я прежде всего благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку. Но еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба – чтобы мы не отвлекались на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Этим давлением на Беларусь и Россию Запад не ограничится.
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