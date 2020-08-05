Лукашенко: справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать

Александр Лукашенко заявляет, что во всех своих действиях он старается следовать принципу справедливости. Об этом он заявил сегодня в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает БЕЛТА.

В интервью Президент рассказал о сути своей политики – как внутренней, так и внешней. "Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики. В основе – справедливость", – заявил Глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание: законы это хорошо, но в них порой все не пропишешь. "Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь – это все", – подчеркнул белорусский лидер.



Фото: БЕЛТА