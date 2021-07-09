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  2. Лукашенко – олимпийцам: ваши успехи должны стать ответом тем, которые взяли от страны все, что можно, а теперь желают стране и вам поражения

Лукашенко – олимпийцам: ваши успехи должны стать ответом тем, которые взяли от страны все, что можно, а теперь желают стране и вам поражения

Об этом заявил Президент во время торжественных проводов белорусской спортивной делегации на ХХХII летние Олимпийские игры. Обращаясь к спортсменам, Александр Лукашенко сказал:



– Все мы  – и спортсмены, и болельщики – долго ждали эти Игры. Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения – это не только ваш личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики.

Глава государства говорил прямо и без полутонов:

– Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей, этой стране, и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы всё понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели.

Президент отметил, что он в деталях осведомлен о том, через что пришлось пройти спортсменам, сохранившим верность стране:

– Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг. Провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы – все это было. Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио перед миллионами зрителей.

Александр Лукашенко предупредил, что легких стартов ждать не приходится:

– Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен прессинг с политическим подтекстом. Лозунг "спорт вне политики" давно забыт.

Здесь налицо очевидные исторические параллели, и Глава государства напомнил о них:

–  Забыт еще с 1980 года. Но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза. Не так и много лет прошло – чуть больше 40 – с открытия ХХII летних Олимпийских игр в Москве. Старшие спортсмены это хорошо помнят. Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы – белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда.

По словам Главы государства, это подтвердят и наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, которые пришли на церемонию проводов, чтобы поддержать делегацию:

– Вы – единый коллектив, одна команда. Рядом с вами тренеры – мудрые, профессиональные, очень внимательные. Оставайтесь опорой друг для друга. Поверьте, эти мгновения, пусть они растянуты (месяцы и годы) проходят очень быстро, а в памяти они останутся. И от вас сегодня зависит, какими они будут эти времена в вашей памяти.

Александр Лукашенко заверил атлетов в том, что на Родине их поддержка будет горячей:

– Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут c радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси.

Президент искренне пожелал сборной и всем членам делегации удачи. А как человек, имеющий непосредственное отношение к спорту, напутствовал:

– Пожалуйста, когда вы будете выходить на ковер, на стадион, другие арены, не переживайте. Сделайте все, как вы делаете на тренировке, и тогда у вас все получится. Но помните: мы за вас будем не просто болеть. Мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту, в каждую секунду, на каждом метре. Я – особенно. Поэтому желаю вам не заболеть физически, быть в хорошей форме и показать все, на что вы способны. Доброго пути вам и счастья. Знайте, что мы в вас верим!

Фото: БЕЛТА
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