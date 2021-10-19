Лукашенко советует не обращать внимания на болтунов в интернете

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации. Говоря, в частности, о распространении коронафейков, Александр Лукашенко отметил:
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– Как с ковидом нам придется жить, так и с этими болтунами в интернете. Поэтому поменьше надо на это обращать внимание. Специально создается этот инфошум. Почему? Вы же понимаете, что они (беглые оппозиционеры. – Прим. ред.) взяли большие деньги. Это же не наши тут кричат, а кричат из-за границы – из Польши, Литвы. Почему кричат? Деньги надо отработать. Они таким образом зарабатывают деньги. А в лучшем случае – "вдруг получится еще раз поднять мятеж в Беларуси"? У них главная задача – вытолкать людей на улицу, чтобы они выступили против власти.
Глава государства заметил, что у нас есть свои Telegram-каналы, другие информационные ресурсы:
– Если умный человек хочет объективную информацию от людей, которые несут ответственность за эту информацию, он прочитает. А если кто-то хочет получить хайп, мы ему не запретим читать.