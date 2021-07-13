Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.
Как отметили в пресс-службе Главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.
Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.
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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным
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