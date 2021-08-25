Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область

Фото: БЕЛТА
В Логойском районе на поле СК "Острошицы" Александр Лукашенко ознакомится с образцами зерноуборочных комбайнов ОАО "Гомсельмаш" и другой сельскохозяйственной техникой. Президенту доложат о перспективах отечественного комбайностроения и стратегии развития "Гомсельмаша". Глава государства ознакомится также с ходом работ по посеву озимого рапса с применением посевных агрегатов белорусского производства.
Как сообщает БЕЛТА, поводом для мероприятия с участием Президента послужил его разговор 13 августа в Рогачевском районе с генеральным конструктором научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергеем Федоровичем. Он напомнил, что 24 августа нынешнего года исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного зерноуборочного комбайностроения.
– Он отсчитывает, когда мы начали революцию в комбайностроении. 25 лет назад 24 августа мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредство "Полесье" (кормоуборочное) – вешали эту жатку, выводили трубы, чтобы зерно собрать. Мы спасли, нам же убирать нечем было, – вспомнил Александр Лукашенко.
Президент предложил подумать над тем, чтобы встретиться где-то в поле и "застолбить" эту дату.
Глава государства напомнил, что в свое время многие высказывались против такого решения – развивать производство отечественных комбайнов, предлагали покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка подобной техники мирового уровня.
Ранее в августе в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз покажут машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения – камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.
Как рассказал журналистам Сергей Федорович, за сравнительно небольшой срок – 25 лет отечественного зерноуборочного машиностроения – удалось многого достичь. На сегодняшний день выпускается 11 моделей техники в 75 модификациях. Еще 7 новых моделей в ближайшее время будут запущены в производство.
– Пройден колоссальный путь, – подчеркнул он. – Конечно, решение о создании отечественного зерноуборочного комбайностроения было историческим.
Что касается перспектив, то в ближайшее время в ряде классов машин появятся еще более современные и совершенные модели.
– В основном мы работаем на экспорт. Плюс разрабатываем модели наиболее производительных машин, – рассказал Сергей Федорович.
Президент на поле СК "Острошицы" ознакомился с лучшими образцами техники "Гомсельмаша"
Лукашенко: выращивание арбузов – это не пиар какой-то