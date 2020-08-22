Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область

Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, где в частности посетит Гожский полигон. Там Президенту доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.



В районе сосредоточения 52-го танкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Александр Лукашенко заслушает доклад об остановке и выполняемых мероприятиях, а также ознакомится с организацией работы на пункте управления батальона.



Глава государства также посетит пункты управления одного из ракетных, а также одного из реактивных дивизионов.



Кроме того, в программе рабочей поездки запланировано посещение пункта постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.