Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, где в частности посетит Гожский полигон. Там Президенту доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.
В районе сосредоточения 52-го танкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Александр Лукашенко заслушает доклад об остановке и выполняемых мероприятиях, а также ознакомится с организацией работы на пункте управления батальона.
Глава государства также посетит пункты управления одного из ракетных, а также одного из реактивных дивизионов.
Кроме того, в программе рабочей поездки запланировано посещение пункта постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
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Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область
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