Лукашенко: социальное государство – наш неизменный национальный бренд

Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании. Президент подчеркнул:
Фото: БЕЛТА
– Мы сделали интересы белорусов приоритетом нашей экономической политики. Социальное государство – это наш неизменный национальный бренд. Принцип равноправного и равномерного распределения благ до недавнего времени всецело подкреплялся запросом общества. Данная логика заложена в основу таких важнейших институтов, как солидарная пенсионная система, бесплатное для всех здравоохранение и образование, поддержка многодетных семей и иных категорий населения.
Александр Лукашенко отметил: в ходе дискуссий на диалоговых площадках прозвучало немало идей и предложений в этой части, в том числе радикальных.
– Введение прогрессивной ставки налогообложения, страховой медицины, накопительной пенсионной системы. Вместе с тем далеко не все крупные слои белорусского общества могут отказаться от классических подходов социальной политики. Государство готово их сохранить и дополнить новыми элементами, но вопрос крайне сложный и требует обсуждения нашими делегатами на этом собрании. При этом надо иметь в виду, что задача государства – создать такие условия взаимодействия между социальными группами, чтобы они всеми и каждым воспринимались как справедливые.
Именно справедливость, добавил Президент, является основой общественного договора:
– Так называемого социального контракта, который должен найти отражение в Конституции. За прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15 процентов. Средняя зарплата превысила 1200 рублей. Может, это и немного. Конечно, немного. Но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, уже названные бесплатное образование и медицина. Вы только представьте, сколько бы стоило каждому человеку лечение в стационаре от коронавируса.
В частности, Глава государства поинтересовался, кто из присутствующих может заплатить за лекарства от коронавируса, цены на которые растут в бешеном темпе? Стоимость, по его словам, составляет больше тысячи долларов. И платит за это государство.
– Последний год ушедшей пятилетки был особенно напряженным. Пандемия наложила свой отпечаток на экономические процессы в мире и на рынок труда. Многие страны закрывали границы и по сути останавливали свою экономику. Побиты рекорды по уровню безработицы. Люди, доведенные до отчаяния, выходили на протесты и устраивали беспорядки, – заключил Президент.
Опубликовано:
805
Лукашенко: социальное государство – наш неизменный национальный бренд
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: