Лукашенко: социальное государство – наш неизменный национальный бренд

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БЕЛТА

Александр Лукашенко отметил: в ходе дискуссий на диалоговых площадках прозвучало немало идей и предложений в этой части, в том числе радикальных.Именно справедливость, добавил Президент, является основой общественного договора:В частности, Глава государства поинтересовался, кто из присутствующих может заплатить за лекарства от коронавируса, цены на которые растут в бешеном темпе? Стоимость, по его словам, составляет больше тысячи долларов. И платит за это государство., – заключил Президент.