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  2. Лукашенко сообщил о возможном наращивании численности Вооруженных Сил

Лукашенко сообщил о возможном наращивании численности Вооруженных Сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал о возможном наращивании численности Вооруженных Сил, сообщает БЕЛТА.


По словам Президента, сейчас численность белорусских Вооруженных Сил составляет около 65 тыс. человек, и этого достаточно для организации обороны государства.

"Мы наращивать Вооруженные Силы не планируем. Нам достаточно этого", – подчеркнул он.

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию на границе с Украиной. Сейчас украинская сторона проводит военные учения, к ним привлечено 10 тыс. военнослужащих. По ее заявлениям, отрабатываются вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Но, судя по маневрам, цели учения совершенно иные.

"У нас сейчас 65 тысяч, наверное, 70 будем иметь в связи с тем, что нам прикрывать юг надо, – отметил Глава государства. – Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия. Скорее всего, еще на пять тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые, а частично".

Фото: БЕЛТА
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