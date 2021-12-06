Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в восьми районах

Президент Беларуси сегодня принял ряд кадровых решений.



Александр Власовец назначен главой администрации Ленинского района Бреста (был первым заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома)



Председателем Браславского райисполкома стал Вячеслав Грищенко, перешедший на новую работу с должности замначальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома.



На повышение пошел бывший заместитель председателя Сенненского райисполкома Сергей Галынчик. Отныне он возглавляет Шумилинский райисполком. Первый заместитель председателя Ушачского райисполкома Сергей Садовский занял должность председателя этого райисполкома.



Дмитрий Козел, руководивший Добрушским районом, теперь первый заместитель председателя Гомельского облисполкома. А на его место в Добрушский райисполком пришел Александр Матарас, работавший начальником главного управления землеустройства в Гомельским облисполкоме.



Директор республиканского специализированного унитарного предприятия «Полесье» Евгений Белаш возглавил Кормянский райисполком.



Ирина Стречин, директор ОАО «Михеевка-Агро» Дрибинского района, заняла должность председателя Дрибинского райисполкома. Бывший заместитель директора ООО «Профи-Агропарк Групп» Эдуард Герасименко возглавил Чаусский райисполком, а Олег Малышевский, бывший замначальника штаба – начальник управления боевой службы главного управления командующего внутренними войсками МВД, будет руководить Чериковским районом. Андрей Дубинчик возглавил Ленинский район Бобруйска.