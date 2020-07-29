Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК

Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании, передает БЕЛТА.

- Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, - отметил белорусский лидер.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации.

- Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, - сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение Президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт:

- Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну.

- Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем, - добавил белорусский лидер.

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
45 пьяных водителей задержали в Минске за пять дней
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в городе Крупки - стрим
Двое белорусов получили 18 и 22 года колонии за разбой и жестокое убийство престарелого жителя Брянской области
Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Минское ГАИ разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала пешеход
Ананич: «Наши дети не должны стать инструментами в руках конкретных политических сил»
Чемоданова: у МВД достаточно ресурсов, чтобы выявить тех, кто оскорбляет граждан в соцсетях и мессенджерах
Могилевщина приняла эстафету чествования медиков
Гигин о доверии к средствам массовой коммуникации и информации: примерно на одном уровне – к газетам и телеграм-каналам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Образованцы, разночинцы и интеллигенты
В Орше после реконструкции открыли городской Дворец культуры
В Брестской области тысячников на жатве все больше
Футболист брестского «Динамо» может перейти в российский «Ахмат»
Назван завтрак, который борется с высоким давлением
МАРТ и Венгерское конкурентное ведомство обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества
Индия отправит на границу с Китаем еще 35 тысяч солдат
В Гомеле наградили медиков за вклад в борьбу с пандемией
Компания Яндекс объединила мессенджер, календарь встреч и почту
Чибисов: частные военные компании – дорогое «удовольствие», появляются они там, где нужны провокации и надо расшатать ситуацию
Ученые установили причину глобальных оледенений
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Заносит
На Комаровском рынке горел торговый павильон
В США владельцам отеля пришлось снять флаг Норвегии – его спутали с «флагом расистов» и оскорбились
Макаров о задержании боевиков ЧВК Вагнера: в нашей стране не будет ситуации, когда боевики захватывают склады с оружием
В субботу на Могилевщине начнут работать школьные базары
Андрей Сериков: всегда побеждает эволюционный путь развития
Чистый убыток Boeing во втором квартале 2020 года снизился до 2,39 млрд долларов
Коза ходила по городу без медицинской маски и была арестована
Валерий Иванов: магазины и общепит системы потребкооперации Брестчины востребованы, так как высок уровень оказания услуг
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
Исаченко посетил магазины потребкооперации Мядельского района
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Как жить?
В Средиземном море прошли совместные учения Турции и США
Дементьевский о задержании боевиков ЧВК Вагнера: событие, наверное, можно было предугадать
Трое 19-летних бобруйчан предстанут перед судом за распространение наркотиков
В Барановичах наградили медработников за борьбу с COVID-19
Задержанные под Минском боевики оказались из ЧВК Вагнера
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 442 пациента с COVID-19
Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Минске 31 июля
Давление воды во Фрунзенском и Московском районах Минска восстановлено, жителям некоторых кварталов организован подвоз питьевой воды
В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы
Представлены первые коммерческие AR-очки
мнение
Владимир СТЕПАН
По средам и субботам
Хоспис: сюда приходят, чтобы уйти – паллиативная помощь | ПРЯМОЙ ЭФИР
В Японии ущерб сельскому хозяйству от июльских ливней составил $ 1 млрд
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ