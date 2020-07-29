Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании, передает БЕЛТА.

- Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, - отметил белорусский лидер.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации.

- Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, - сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение Президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт:

- Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну.

- Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем, - добавил белорусский лидер.

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