Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и в частности Советом Безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – заявил Глава государства.
Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. "Поэтому Правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", – поручил Президент.
"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, – подчеркнул белорусский лидер. – Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. – Прим. БЕЛТА) на работу тем, кто не работает".
"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", – отметил Александр Лукашенко.
Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.
На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
30473
Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter