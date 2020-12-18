Что бы ни говорили скептики, но Содружество Независимых Государств состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности. Президент заявил об этом на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Между тем, по его мнению, этот инструментарий нуждается в совершенствовании. Александр Лукашенко пояснил:
– Постоянно появляются новые вызовы.
В качестве наглядного тому подтверждения Глава государства привел пример азербайджано-армянского конфликта. При этом обратил внимание на важное:
– Убежден, что в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя обязательств. Реализация договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений. За нами миллионы людей. Беларусь всегда следовала и будет следовать таким принципам. Уверен, что, председательствуя в СНГ, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы, заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств – участников Содружества… Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: СНГ состоялось, но нуждается в совершенствовании
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