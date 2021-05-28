Лукашенко: СНГ состоялось и вновь подтверждает свою жизнеспособность

Такое заявление Президент сделал во время встречи с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств. Александр Лукашенко тепло поприветствовал высоких гостей Дворца Независимости, поздравил азербайджанскую делегацию с Днем Республики, который отмечается сегодня, и обратился к главам делегаций с такими словами:





– Мне прежде всего приятно то, что вы смогли приехать в Минск. Насколько я информирован и наблюдал накануне этого мероприятия, многие из вас смогли переговорить тет-а-тет. Выяснить отношения и перспективы. В общем, я рад, что вы на белорусской земле. Несмотря на атаки на Беларусь в основном в интернете, Telegram-каналах, вы видите, что обстановка у нас спокойная. Минск по-прежнему тихий, спокойный, удобный, уютный город для жизни людей. Так что милости просим в любое время к нам и граждан ваших государств.





По словам Главы государства, делегации саммита своим приездом всем показывают очень важный пример:





– Нельзя сидеть все время взаперти. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу. Согласитесь, никакие даже самые современные технические средства связи, которыми мы вынуждены порой активно пользоваться, не могут заменить доверительное общение. Тем более что вопросов для обсуждения всегда было много, сегодня их не меньше.





Президент особо подчеркнул, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время. В подтверждение этих слов Глава государства обратил внимание на очевидное:





– Даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками. Это была великая страна и во всех отношениях очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором мирно жили более сотни различных этносов.





Александр Лукашенко подчеркнул:





– Мы имеем колоссальнейший опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства. Силу духовного единства, что мы продемонстрировали вместе с вами, советских народов. Мы имеем то, что подарили нам деды, прадеды, наши родители, победив в самой кровавой войне прошлого века.





