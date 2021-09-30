Лукашенко: складывающаяся международная ситуация повышает для Беларуси значимость сотрудничества со странами «дальней дуги»

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Президент Беларуси прокомментировал, какие есть дополнительные возможности для этого:
– Мы высоко ценим основанные на дружбе, доверии и взаимопонимании отношения с Индией. Минск и Нью-Дели – важнейшие партнеры, и потенциал двустороннего взаимодействия безграничен. Хочу особо подчеркнуть стремление Беларуси выстраивать конструктивные отношения со всеми странами – членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Глава государства продолжил:
– Убежден, дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставит укрепление сотрудничества по линии ЕАЭС – АСЕАН.
Республика Индонезия – наш ключевой партнер в этой ассоциации, обратил внимание Президент:
– Наши граждане, представители бизнеса и научных кругов знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом.
Александр Лукашенко констатировал, что за последние десятилетия Малайзия сделала огромный рывок в своем развитии, и добавил:
– Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства.
Фото: БЕЛТА