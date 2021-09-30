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  2. Лукашенко: складывающаяся международная ситуация повышает для Беларуси значимость сотрудничества со странами «дальней дуги»

Лукашенко: складывающаяся международная ситуация повышает для Беларуси значимость сотрудничества со странами «дальней дуги»

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Президент Беларуси прокомментировал, какие есть дополнительные возможности для этого:


– Мы высоко ценим основанные на дружбе, доверии и взаимопонимании отношения с Индией. Минск и Нью-Дели – важнейшие партнеры, и потенциал двустороннего взаимодействия безграничен. Хочу особо подчеркнуть стремление Беларуси выстраивать конструктивные отношения со всеми странами – членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

 Глава государства продолжил:

– Убежден, дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставит укрепление сотрудничества по линии ЕАЭС – АСЕАН.

 Республика Индонезия – наш ключевой партнер в этой ассоциации, обратил внимание Президент:

– Наши граждане, представители бизнеса и научных кругов знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом.

Александр Лукашенко констатировал, что за последние десятилетия Малайзия сделала огромный рывок в своем развитии, и добавил:

– Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства.

Фото: БЕЛТА
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