Лукашенко: сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов

На совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию коронавирусной инфекции Президент Беларуси обратил внимание участников на очень серьезный вопрос:



- То, что экономически это все используется государствами сегодня, уже не оспаривается. Сегодня не оспаривается этот тезис. Сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов. Я имею в виду сильные государства, такие как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз. Всегда нужны рынки. Поэтому если мы остановим свои предприятия, это будет благо для них.



Александр Лукашенко называет вещи своими именами:



- Экономическая война идет во всемирном масштабе. И самые слабые государства экономически могут погибнуть. С моей точки зрения, скорее всего погибнут.



Вызывает настороженность и политическая составляющая:



- COVID в первое пришествие, вы помните, использовался политически, и мы как раз попали, у нас была электоральная кампания... Самым главным триггером был COVID, кому это не понятно? Начинается политический шантаж и использование вот в эту волну. И нам желательно быстрее бы пройти и выдержать в это тяжелое время.